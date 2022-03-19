Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Адмира Ваккер
Тироль - Адмира Ваккер: обзор матча 19 марта 2022
Тироль
19.03.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Адмира Ваккер
Замена
M. Wallner
️️️️
Д. Вриони
87'
Замена
K. Schulz
️️️️
Ш. Скрбо
83'
83'
Замена
D. Starkl
️️️️
С. Сурданович
Желтая карточка
Р. Смит
82'
77'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
A. Ranacher
️️️️
D. Tomic
65'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Т. Прица
65'
64'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Y. Brugger
63'
Замена
F. Ristanic
️️️️
Т. Эбнер
46'
Замена
J. Ganda
️️️️
В. Ворсагер
Желтая карточка
М. Авуджа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
10
Брор Блуме
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Sámuel Major
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
4-3-3
25
Освальд
6
Бехоунек
15
Авуджа
26
24
Кох
7
Скрбо
8
Смит
10
Блуме
18
9
Вриони
22
Прица
3-1-4-2
1
15
Звиршитц
25
Эбнер
2
Ворсагер
4
Малишек
19
77
Водганел
86
Сурданович
5
Кершбаум
84
38
18
14
14
18
7
Скрбо
44
44
7
Скрбо
22
Прица
10
Забитцер
10
Забитцер
22
Прица
9
Вриони
27
27
9
Вриони
38
3
Шмидль
3
Шмидль
38
25
Эбнер
22
22
25
Эбнер
2
Ворсагер
97
97
2
Ворсагер
86
Сурданович
7
7
86
Сурданович
Остались в запасе
Тироль
Адмира Ваккер
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Тироль - Адмира Ваккер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Тироль
Адмира Ваккер
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+