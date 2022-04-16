Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Адмира Ваккер
Хартберг - Адмира Ваккер: обзор матча 16 апреля 2022
Хартберг
16.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
1 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
51'
Т. Кайнц
13'
Р. Кершбаум (П)
41'
С. Сурданович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Адмира Ваккер
Желтая карточка
К. Клем
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Ворсагер
88'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Эбнер
Желтая карточка
Р. Свете
85'
80'
Желтая карточка
M. Ostrzolek
77'
Желтая карточка
С. Звиршитц
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Т. Кайнц
75'
73'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
М. Мустафа
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
J. Lemmerer
68'
Желтая карточка
M. Steinwender
61'
Желтая карточка
Н. Ниман
56'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кайнц
Пас отдал
J. Lemmerer
51'
Замена
Н. Ниман
️️️️
Т. Роттер
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Сурданович
Пас отдал
М. Мустафа
26'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
23'
Замена
Y. Brugger
️️️️
С. Бауэр
Желтая карточка
Д. Тадич
14'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
9
Окан Айдын
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
4
Лукас Малишек
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Адмира Ваккер
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
3-2-1-3
1
Свете
31
Роттер
4
23
Кайнц
14
Клем
15
9
Айдын
24
Тадич
5
Диарра
19
4-1-3-2
1
4
Бауэр
3
Шмидль
25
Эбнер
15
Звиршитц
4
Малишек
5
Кершбаум
86
Сурданович
77
Водганел
84
9
Мустафа
23
Кайнц
28
Хайль
28
Хайль
23
Кайнц
19
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
19
31
Роттер
7
Ниман
7
Ниман
31
Роттер
9
Мустафа
2
Ворсагер
2
Ворсагер
9
Мустафа
25
Эбнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
25
Эбнер
4
Бауэр
38
38
4
Бауэр
Остались в запасе
Хартберг
Адмира Ваккер
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
19
Sámuel Major
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Хартберг - Адмира Ваккер
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Адмира Ваккер
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+