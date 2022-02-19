Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - ЛАСК
Адмира Ваккер - ЛАСК: обзор матча 19 февраля 2022
Адмира Ваккер
19.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
ЛАСК
23'
Т. Гойгингер
30'
С. Хорват
65'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - ЛАСК
90'
+2
Желтая карточка
Я. Боллер
90'
+2
Желтая карточка
Д. Холланд
83'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
Ф. Визингер
Желтая карточка
Л. Лукачевич
82'
76'
Замена
К. Накамура
️️️️
Ф. Флеккер
Желтая карточка
И. Элмкиес
73'
Замена
D. Starkl
️️️️
Я. Водганел
72'
72'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Рагуц
65'
ГОЛ! 0:3!
Т. Гойгингер
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Эбнер
65'
Замена
Y. Brugger
️️️️
С. Звиршитц
65'
59'
Замена
Я. Летар
️️️️
Ф. Твардзик
Замена
S. Major
️️️️
Ф. Шмидль
59'
Желтая карточка
С. Бауэр
54'
Желтая карточка
Ф. Шмидль
53'
Желтая карточка
Я. Водганел
38'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Хорват
Пас отдал
Т. Гойгингер
26'
Желтая карточка
Ф. Твардзик
Желтая карточка
В. Ворсагер
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гойгингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Филип Твардзик
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
30
Belmin Jenciragic
ВР
10
Илай Элмкиес
ЦП
19
Sámuel Major
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
3-2-3-1
1
25
Эбнер
4
Бауэр
3
Шмидль
47
Лукачевич
2
Ворсагер
77
Водганел
5
Кершбаум
86
Сурданович
9
Мустафа
2-2-1-2-3
30
Шлагер
34
Боллер
28
Визингер
8
Холланд
32
Йовичич
33
Твардзик
29
Флеккер
30
Хорват
9
Рагуц
19
Поцман
36
Гойгингер
25
Эбнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
25
Эбнер
3
Шмидль
19
19
3
Шмидль
77
Водганел
7
7
77
Водганел
15
Звиршитц
38
38
15
Звиршитц
33
Твардзик
14
Летар
14
Летар
33
Твардзик
28
Визингер
33
Лукенедер
33
Лукенедер
28
Визингер
29
Флеккер
11
Накамура
11
Накамура
29
Флеккер
9
Рагуц
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Рагуц
Остались в запасе
Адмира Ваккер
ЛАСК
30
Belmin Jenciragic
ВР
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
30
Belmin Jenciragic
ВР
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Адмира Ваккер - ЛАСК
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+