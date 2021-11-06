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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рид
Адмира Ваккер - Рид: обзор матча 06 ноября 2021
Адмира Ваккер
06.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Рид
18'
М. Мустафа
76'
С. Нутц
86'
Л. Микич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Рид
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Т. Эбнер
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
Л. Микич
85'
Замена
Л. Микич
️️️️
А. Байич
Желтая карточка
Л. Малишек
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Нутц
Пас отдал
Ф. Помер
67'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Ф. Зивальд
67'
Замена
M. Satin
️️️️
С. Шабби
Замена
M. Hausjell
️️️️
Патрик
60'
46'
Замена
Ф. Помер
️️️️
Д. Оффенбахер
46'
Замена
C. Reiner
️️️️
Л. Мейсль
42'
Желтая карточка
Л. Мейсль
ГОЛ! 1:0!
М. Мустафа
Пас отдал
Патрик
18'
1'
Желтая карточка
Т. Плавотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
98
Патрик
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
2-3-5
1
15
Звиршитц
3
Шмидль
5
Кершбаум
25
Эбнер
98
Патрик
7
Кронбергер
6
Даткович
84
4
Малишек
9
Мустафа
2-1-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
9
Шабби
22
Нутц
25
Зивальд
4
Зигль
98
Патрик
24
24
98
Патрик
25
Эбнер
2
Ворсагер
2
Ворсагер
25
Эбнер
12
Байич
9
Микич
9
Микич
12
Байич
55
Мейсль
6
6
55
Мейсль
9
Шабби
11
11
9
Шабби
25
Зивальд
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
25
Зивальд
8
Оффенбахер
17
Помер
17
Помер
8
Оффенбахер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рид
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Адмира Ваккер - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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