Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсениу - статистика

Завершил карьеру
30 августа 1989 (37)
#8 | Нападающий
180 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
31
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
0 : 2
27.05.2023
Арука
82' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Арука
1 : 0
20.05.2023
Шавиш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Эшторил
2 : 0
15.05.2023
Арука
30' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Арука
0 : 1
08.05.2023
Порту
63' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
1 : 0
28.04.2023
Арука
90' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
1 : 0
23.04.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Спортинг
1 : 1
16.04.2023
Арука
80' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
1 : 0
08.04.2023
Маритиму
86' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фамаликан
0 : 1
03.04.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
1 : 1
18.03.2023
Пасуш де Феррейра
76' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
11.03.2023
Арука
1' - 87'
36'
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 0
03.03.2023
Арука
72' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
2 : 0
25.02.2023
Каза Пиа
64' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Брага
2 : 0
19.02.2023
Арука
71' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Арука
1 : 0
11.02.2023
Санта-Клара
90' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.02.2023
Арука
84' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Арука
0 : 3
01.02.2023
Бенфика
59' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Арука
4 : 0
20.01.2023
Портимоненси
1' - 74'
32'
Португалия. Примейра, 16 тур
Шавиш
1 : 1
15.01.2023
Арука
56' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Арука
2 : 0
07.01.2023
Эшторил
88' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Арука
0 : 1
12.11.2022
Риу Аве
81' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Визела
0 : 1
05.11.2022
Арука
72' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Арука
1 : 0
29.10.2022
Спортинг
64' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
73' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Арука
4 : 1
10.10.2022
Фамаликан
69' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.10.2022
Арука
80' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
2 : 2
18.09.2022
Витория Гимараеш
54' - 90'
71'
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
1 : 2
11.09.2022
Боавишта
1' - 65'
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
0 : 0
04.09.2022
Арука
1' - 70'
Португалия. Примейра, 4 тур
Арука
0 : 6
28.08.2022
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Санта-Клара
1 : 2
20.08.2022
Арука
1' - 55'
Португалия. Примейра, 2 тур
Арука
1 : 0
15.08.2022
Жил Висенте
1' - 67'
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
4 : 0
05.08.2022
Арука
1' - 46'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+