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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Арука
Риу Аве - Арука: обзор матча 28 апреля 2023
Риу Аве
28.04.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Арука
69'
P. Vitor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Арука
Желтая карточка
Джонатан
90'
+9
Красная карточка
Р. Панталон
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
Замена
А. Самарис
️️️️
Гуга
87'
Замена
А. Перейра
️️️️
Э. Боатенг
86'
83'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Куарежма
83'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
73'
73'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
О. Бускетс
Желтая карточка
Э. Боатенг
72'
ГОЛ! 1:0!
P. Vitor
Пас отдал
Эрнани
69'
Замена
P. Vitor
️️️️
F. Ronaldo
62'
Замена
U.
️️️️
Ж. Грака
62'
45'
+4
Желтая карточка
Т. Эшгайю
45'
+1
Желтая карточка
М. Силла
Пенальти не реализован!
Эрнани
45'
Желтая карточка
Ж. Грака
28'
Желтая карточка
П. Вильям
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Риу Аве
93
Jorge Karse
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
3
Вильям
33
Сантос
42
Панталон
20
Коштинья
6
Удрхири
21
Грака
6
Гуга
11
27
Эрнани
9
Боатенг
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
44
Галович
3
Опоку
6
Куарежма
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Гуга
22
Самарис
22
Самарис
6
Гуга
11
7
7
11
9
Боатенг
95
Перейра
95
Перейра
9
Боатенг
21
Грака
17
17
21
Грака
14
Бускетс
7
Лаваль
7
Лаваль
14
Бускетс
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
6
Куарежма
9
Маркес
9
Маркес
6
Куарежма
Остались в запасе
Риу Аве
Арука
93
Jorge Karse
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
93
Jorge Karse
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Риу Аве - Арука
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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