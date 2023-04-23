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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Визела
Арука - Визела: обзор матча 23 апреля 2023
Арука
23.04.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Визела
12'
М. Силла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Визела
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Д. Симао
85'
Замена
И. Соро
️️️️
Антони
85'
80'
Замена
М. Лакава
️️️️
А. Мендес
80'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
74'
67'
Замена
К. Зохи
️️️️
Клаудемир
67'
Замена
О. Рашид
️️️️
Саму
Замена
Ж. Опоку
️️️️
Ж. Бассо
58'
46'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
45'
+4
Пенальти не реализован!
Саму
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Силла
12'
9'
Желтая карточка
Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
44
Галович
13
Бассо
28
Эшгайю
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
11
Антони
2
Силла
19
Мухика
4-3-3
97
Бантич
2
Жулиао
3
Андерсон
43
Вильсон
24
Кики
6
Клаудемир
14
Гуццо
20
Саму
22
Мендес
18
Осмайич
10
Бондосу
13
Бассо
3
Опоку
3
Опоку
13
Бассо
11
Антони
19
Соро
19
Соро
11
Антони
8
Симао
7
Лаваль
7
Лаваль
8
Симао
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
20
Саму
23
Рашид
23
Рашид
20
Саму
22
Мендес
36
Лакава
36
Лакава
22
Мендес
6
Клаудемир
9
Зохи
9
Зохи
6
Клаудемир
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
Остались в запасе
Арука
Визела
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Арука - Визела
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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