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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Арука
Фамаликан - Арука: обзор матча 03 апреля 2023
Фамаликан
03.04.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Арука
90+3'
М. Силла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Арука
90'
+6
Замена
Ж. Опоку
️️️️
М. Силла
Желтая карточка
Г. Ассунсао
90'
+5
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Силла
Замена
Денилсон
️️️️
Й. Кадис
86'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Родригес
85'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
75'
Замена
Г. Са
️️️️
А. Добре
75'
72'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
Замена
Отавио
️️️️
Э. Михай
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Денилсон
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Пенетра
5
Риччели
4
Михай
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
29
Добре
7
Родригес
29
Кадис
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
44
Галович
6
Куарежма
14
Бускетс
10
Руис
8
Симао
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
4
Михай
6
Отавио
6
Отавио
4
Михай
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
29
Добре
8
Са
8
Са
29
Добре
7
Родригес
11
Санка
11
Санка
7
Родригес
29
Кадис
10
Денилсон
10
Денилсон
29
Кадис
2
Силла
3
Опоку
3
Опоку
2
Силла
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
Остались в запасе
Фамаликан
Арука
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Фамаликан - Арука
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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