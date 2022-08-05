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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Арука
Бенфика - Арука: обзор матча 05 августа 2022
Бенфика
05.08.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
4 : 0
Завершен
Арука
8'
Жилберто
42'
Рафа
45+6'
Э. Фернандес
86'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Арука
ГОЛ! 4:0!
Рафа
Пас отдал
А. Бах
86'
Желтая карточка
Рафа
83'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
82'
79'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Антони
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Нерес
72'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Г. Рамуш
72'
69'
Замена
И. Соро
️️️️
О. Бускетс
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
63'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Флорентину
63'
Желтая карточка
Флорентину
55'
46'
Замена
А. Букия
️️️️
Арсениу
46'
Замена
Б. Милованов
️️️️
А. Руис
ГОЛ! 3:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Г. Рамуш
45'
+6
45'
+1
Красная карточка
Куарежма
ГОЛ! 2:0!
Рафа
42'
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
34'
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
Пас отдал
А. Гримальдо
8'
1'
Желтая карточка
Ж. Опоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Арука
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Арсениу
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
11
Антони
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Шикинью
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Арука
19
Исмаила Соро
ЦП
43
Витиньо
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
5
Морато
12
Жилберто
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
2-1-2-1-3
13
Бассо
6
Куарежма
14
Бускетс
28
Эшгайю
10
Руис
8
Арсениу
3
Опоку
11
Антони
19
Мухика
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
12
Флорентину
5
Вайгль
5
Вайгль
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
7
Нерес
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Нерес
9
Рамуш
9
Араужо
9
Араужо
9
Рамуш
14
Бускетс
19
Соро
19
Соро
14
Бускетс
8
Арсениу
30
Букия
30
Букия
8
Арсениу
10
Руис
19
Милованов
19
Милованов
10
Руис
11
Антони
9
Маркес
9
Маркес
11
Антони
Остались в запасе
Бенфика
Арука
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
43
Витиньо
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
43
Витиньо
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Бенфика - Арука
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
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