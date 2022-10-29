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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Спортинг
Арука - Спортинг: обзор матча 29 октября 2022
Арука
29.10.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
47'
Ж. Бассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Спортинг
90'
+7
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
Т. Эшгайю
90'
+7
Замена
Р. Мухика
️️️️
О. Даббаг
89'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Д. Симао
88'
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
74'
Замена
Н. Галович
️️️️
И. Соро
72'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Руис
72'
Желтая карточка
А. Руис
67'
Замена
Арсениу
️️️️
А. Букия
64'
59'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ф. Назинью
58'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
54'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Г. Инасиу
53'
Замена
П. Порро
️️️️
Р. Эшгайю
53'
Замена
М. Угарте
️️️️
Д. Эссуго
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бассо
Пас отдал
Д. Симао
47'
31'
Желтая карточка
Н. Сантуш
30'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Желтая карточка
Ж. Опоку
27'
Желтая карточка
Д. Симао
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
11
Антони
ЛВ
8
Давид Симао
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-5-1-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
3
Опоку
13
Бассо
28
Эшгайю
19
Соро
30
Букия
10
Руис
8
Симао
11
Антони
98
Даббаг
3-2-2-1-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
47
Эшгайю
20
Назинью
28
Гонсалвеш
14
Эссуго
11
Гомес
10
Рочинья
7
Тринкау
19
Соро
44
Галович
44
Галович
19
Соро
8
Симао
14
Бускетс
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
2
Силла
2
Силла
10
Руис
30
Букия
8
Арсениу
8
Арсениу
30
Букия
98
Даббаг
19
Мухика
19
Мухика
98
Даббаг
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
47
Эшгайю
23
Порро
23
Порро
47
Эшгайю
14
Эссуго
5
Угарте
5
Угарте
14
Эссуго
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
20
Назинью
11
Сантуш
11
Сантуш
20
Назинью
Остались в запасе
Арука
Спортинг
17
Яв Мозес
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
17
Яв Мозес
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арука - Спортинг
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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