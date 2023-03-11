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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Арука
Витория Гимараеш - Арука: обзор матча 11 марта 2023
Витория Гимараеш
11.03.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 2
Завершен
Арука
49'
Р. Мухика
76'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Арука
90'
+4
Замена
Я. Мозес
️️️️
И. Соро
87'
Замена
Х. Мануэль Веласкес
️️️️
Арсениу
87'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Антони
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
79'
76'
ГОЛ! 0:2!
Антони
Пас отдал
Б. Мичел
75'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
Замена
А. Андре
️️️️
Д. Силва
67'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Сафира
67'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Ж. Силва
61'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Куарежма
45'
Желтая карточка
Н. Галович
36'
Желтая карточка
Арсениу
Желтая карточка
А. Силва
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Витория Гимараеш
10
Нельсон Луж
ЛВ
21
Андре Андре
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-2-3
25
Фрейташ
13
Амару
2
17
Вильянуэва
70
Силва
80
Силва
17
Силва
9
Сафира
20
Силва
4-2-3-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
44
Галович
6
Куарежма
19
Соро
8
Симао
8
Арсениу
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
80
Силва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
80
Силва
20
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
20
Силва
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
9
Сафира
33
Силва
33
Силва
9
Сафира
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
8
Арсениу
4
Веласкес
4
Веласкес
8
Арсениу
19
Соро
17
Мозес
17
Мозес
19
Соро
11
Антони
7
Лаваль
7
Лаваль
11
Антони
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Арука
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Витория Гимараеш - Арука
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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