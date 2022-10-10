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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Фамаликан
Арука - Фамаликан: обзор матча 10 октября 2022
Арука
10.10.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 9 тур
4 : 1
Завершен
Фамаликан
30'
А. Букия
52'
М. Силла
58'
Антони
84'
О. Даббаг
21'
С. Коломбатто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Фамаликан
ГОЛ! 4:1!
О. Даббаг
Пас отдал
Д. Симао
84'
Замена
Витиньо
️️️️
Антони
80'
Замена
Я. Мозес
️️️️
А. Руис
79'
78'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
75'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Лима
75'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Пеле
70'
Желтая карточка
Р. Фонте
Замена
Арсениу
️️️️
А. Букия
69'
64'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Мильян
Замена
О. Даббаг
️️️️
Р. Мухика
63'
61'
Желтая карточка
А. Мильян
ГОЛ! 3:1!
Антони
Пас отдал
Д. Симао
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Силла
Пас отдал
Ж. Бассо
52'
Замена
М. Силла
️️️️
И. Соро
46'
46'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
34'
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
ГОЛ! 1:1!
А. Букия
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Коломбатто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
11
Антони
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фамаликан
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
25
Пеле
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
43
Витиньо
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
19
Богдан Милованов
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Густаво Са
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-5-2
12
де Арруабаррена
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
19
Соро
30
Букия
10
Руис
8
Симао
28
Эшгайю
19
Мухика
11
Антони
4-1-3-3
5
Риччели
4
Михай
28
Лима
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
25
Пеле
11
Родригес
9
Мильян
7
Родригес
1
Жуниор
10
Руис
17
Мозес
17
Мозес
10
Руис
11
Антони
43
Витиньо
43
Витиньо
11
Антони
19
Соро
2
Силла
2
Силла
19
Соро
30
Букия
8
Арсениу
8
Арсениу
30
Букия
19
Мухика
98
Даббаг
98
Даббаг
19
Мухика
28
Лима
74
Моура
74
Моура
28
Лима
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
25
Пеле
28
Кадиль
28
Кадиль
25
Пеле
9
Мильян
17
Фонте
17
Фонте
9
Мильян
Остались в запасе
Арука
Фамаликан
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
19
Богдан Милованов
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Иван Злобин
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Густаво Са
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
19
Богдан Милованов
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Густаво Са
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Арука - Фамаликан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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