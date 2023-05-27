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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Арука
Портимоненси - Арука: обзор матча 27 мая 2023
Портимоненси
27.05.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 2
Завершен
Арука
49'
Антони
51'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Арука
82'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
71'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Р. Мухика
Желтая карточка
Й. Гонсалес
67'
Замена
Клисман
️️️️
Д. Парк
64'
Замена
Г. Кошта
️️️️
Л. Вентура
64'
Замена
Б.
️️️️
М. Сек
64'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Руис
Пас отдал
Д. Симао
49'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
А. Руис
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Я. Кариелло
46'
Замена
B. Rochez
️️️️
В. Жуниор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
8
Бруниньо
ЦП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
35
Bryan Rochez
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
3-3-1-1-1
23
Накамура
5
Парк
24
Сек
11
Карлиньос
43
Торнич
25
Вентура
18
Муфи
20
Эштрела
93
Жуниор
99
Кариелло
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
25
Вентура
5
Кошта
5
Кошта
25
Вентура
24
Сек
8
8
24
Сек
5
Парк
20
Клисман
20
Клисман
5
Парк
99
Кариелло
11
Гонсалес
11
Гонсалес
99
Кариелло
93
Жуниор
35
35
93
Жуниор
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
19
Мухика
9
Маркес
9
Маркес
19
Мухика
Остались в запасе
Портимоненси
Арука
1
Матеус Ногейра
ВР
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Портимоненси - Арука
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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