Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Арука
Спортинг - Арука: обзор матча 16 апреля 2023
Спортинг
16.04.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 1
Завершен
Арука
83'
П. Гонсалвеш (П)
38'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Арука
Замена
Г. Инасиу
️️️️
У. Дьоманде
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Гонсалвеш
83'
80'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Д. Симао
80'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Угарте
77'
73'
Замена
Ж. Опоку
️️️️
Куарежма
67'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
Замена
Рочинья
️️️️
Н. Сантуш
59'
Замена
Х. Морита
️️️️
Э. Бельерин
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пенальти не реализован!
П. Гонсалвеш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
2
Дьоманде
2
Рейс
4
Коатес
2
Бельерин
5
Угарте
28
Гонсалвеш
11
Гомес
9
Шермити
7
Тринкау
11
Сантуш
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
44
Галович
6
Куарежма
14
Бускетс
10
Руис
8
Симао
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
2
Дьоманде
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Дьоманде
5
Угарте
47
Эшгайю
47
Эшгайю
5
Угарте
2
Бельерин
5
Морита
5
Морита
2
Бельерин
11
Сантуш
10
Рочинья
10
Рочинья
11
Сантуш
6
Куарежма
3
Опоку
3
Опоку
6
Куарежма
8
Симао
7
Лаваль
7
Лаваль
8
Симао
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
Остались в запасе
Спортинг
Арука
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Тиаго Силва
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Спортинг - Арука
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Арука
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+