Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Бенфика
Арука - Бенфика: обзор матча 01 февраля 2023
Арука
01.02.2023, среда, 00:15
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
25'
Ж. Мариу
54'
Ж. Мариу
80'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Бенфика
Замена
Н. Галович
️️️️
Ж. Бассо
88'
Замена
О. Бускетс
️️️️
А. Руис
88'
87'
Замена
Л. Вериссимо
️️️️
А. Силва
86'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Гримальдо
86'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Д. Нерес
86'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
Замена
П. Морейра
️️️️
И. Соро
83'
80'
ГОЛ! 0:3!
П. Муса
Пас отдал
Д. Нерес
Желтая карточка
А. Руис
76'
Желтая карточка
И. Соро
73'
67'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Б. Маркес
️️️️
Б. Мичел
59'
Замена
Арсениу
️️️️
Д. Симао
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мариу
Пас отдал
Ф. Эушнес
50'
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
Ж. Опоку
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
Ф. Эушнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Антони
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
Главный тренер
Лито Видигаль
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Бенфика
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-3-3
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
3
Опоку
13
Бассо
19
Милованов
19
Соро
10
Руис
8
Симао
11
Антони
2
Силла
91
Мичел
4-2-1-3
1
Влаходимос
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
22
Гримальдо
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
11
Гедеш
13
Бассо
44
Галович
44
Галович
13
Бассо
10
Руис
14
Бускетс
14
Бускетс
10
Руис
19
Соро
20
Педру Морейра
20
Педру Морейра
19
Соро
8
Симао
8
Арсениу
8
Арсениу
8
Симао
91
Мичел
9
Маркес
9
Маркес
91
Мичел
22
Гримальдо
23
Ристич
23
Ристич
22
Гримальдо
14
Силва
4
Вериссимо
4
Вериссимо
14
Силва
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
7
Нерес
87
Невеш
87
Невеш
7
Нерес
11
Гедеш
9
Муса
9
Муса
11
Гедеш
Остались в запасе
Арука
Бенфика
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
5
Морато
ЦЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
Остались в запасе
5
Морато
ЦЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Арука - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
Новости команд
Все
Арука
Бенфика
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+