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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Санта-Клара
Арука - Санта-Клара: обзор матча 11 февраля 2023
Арука
11.02.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
49'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Санта-Клара
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
+5
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
90'
88'
Желтая карточка
К. Тагава
88'
Замена
К. Тагава
️️️️
Итало
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
86'
84'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
П. Энрике
84'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
Аллано
Замена
Б. Мичел
️️️️
О. Даббаг
64'
57'
Замена
Рилдо
️️️️
В. Бобсин
Замена
О. Бускетс
️️️️
И. Соро
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
49'
46'
Замена
Адриано
️️️️
C.
Желтая карточка
И. Соро
40'
30'
Желтая карточка
C.
9'
Желтая карточка
В. Бобсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
11
Антони
ЛВ
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
16
Итало
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
13
Бассо
44
Галович
19
Милованов
10
Руис
8
Симао
19
Соро
11
Антони
2
Силла
98
Даббаг
3-3-1-1-2
12
Батиста
3
Боатенг
6
23
Энрике
2
Калила
8
Бобсин
16
Итало
10
2
Аллано
9
11
Силва
19
Соро
14
Бускетс
14
Бускетс
19
Соро
98
Даббаг
91
Мичел
91
Мичел
98
Даббаг
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
2
Аллано
6
Кинтилья
6
Кинтилья
2
Аллано
10
20
Адриано
20
Адриано
10
8
Бобсин
37
Рилдо
37
Рилдо
8
Бобсин
23
Энрике
10
Стеванович
10
Стеванович
23
Энрике
16
Итало
11
Тагава
11
Тагава
16
Итало
Остались в запасе
Арука
Санта-Клара
12
Тиаго Силва
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
74
Marcos Díaz
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
20
Pedro Moreira
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Арука - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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