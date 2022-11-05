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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Арука
Визела - Арука: обзор матча 05 ноября 2022
Визела
05.11.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 1
Завершен
Арука
3'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Арука
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
+2
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
86'
Замена
Н. Галович
️️️️
А. Букия
86'
Замена
Б. Милованов
️️️️
М. Силла
Замена
Клаудемир
️️️️
Саму
82'
80'
Замена
Р. Мухика
️️️️
О. Даббаг
72'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
64'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
Замена
М. Осмайич
️️️️
О. Рашид
63'
Желтая карточка
А. Мендес
42'
42'
Желтая карточка
А. Букия
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Зохи
39'
3'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
М. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
20
Саму
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
11
Антони
ЛВ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
29
Diego Rosa
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
3-3-4
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
43
Вильсон
22
Мендес
20
Саму
23
Рашид
13
Шмидт
9
Зохи
10
Бондосу
2
Исаак
3-4-2-1
12
де Арруабаррена
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
19
Соро
8
Симао
30
Букия
28
Эшгайю
2
Силла
11
Антони
98
Даббаг
20
Саму
6
Клаудемир
6
Клаудемир
20
Саму
23
Рашид
18
Осмайич
18
Осмайич
23
Рашид
9
Зохи
17
Морейра
17
Морейра
9
Зохи
30
Букия
44
Галович
44
Галович
30
Букия
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
98
Даббаг
19
Мухика
19
Мухика
98
Даббаг
2
Силла
19
Милованов
19
Милованов
2
Силла
Остались в запасе
Визела
Арука
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
1
Жоау Валиду
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
1
Жоау Валиду
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Визела - Арука
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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