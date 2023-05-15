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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Арука
Эшторил - Арука: обзор матча 15 мая 2023
Эшторил
15.05.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 0
Завершен
Арука
68'
Ж. Карвалью
90+4'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Арука
90'
+8
Желтая карточка
Д. Симао
90'
+8
Желтая карточка
Арсениу
ГОЛ! 2:0!
Кассиано
90'
+4
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Ш. Дело
90'
+1
Замена
М. Ндиайе
️️️️
К. Эдуардо
90'
+1
Замена
Мешер
️️️️
Р. Гитан
83'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
83'
81'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Т. Эшгайю
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
75'
75'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
О. Бускетс
Желтая карточка
J. Gamboa
74'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Жоаозиньо
68'
30'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Чику Жеральдеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
18
Дело
23
Альвару
31
Жоаозиньо
16
12
Карвалью
99
Гитан
7
Гувейя
96
Эдуардо
9
Маркес
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
99
Гитан
17
Мешер
17
Мешер
99
Гитан
96
Эдуардо
19
Ндиайе
19
Ндиайе
96
Эдуардо
18
Дело
33
Маркеш
33
Маркеш
18
Дело
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
14
Бускетс
7
Лаваль
7
Лаваль
14
Бускетс
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
28
Эшгайю
9
Маркес
9
Маркес
28
Эшгайю
Остались в запасе
Эшторил
Арука
13
Педру Силва
ВР
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Эшторил - Арука
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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