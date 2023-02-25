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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Каза Пиа
Арука - Каза Пиа: обзор матча 25 февраля 2023
Арука
25.02.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 0
Завершен
Каза Пиа
81'
Р. Мухика
90+4'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Каза Пиа
Желтая карточка
Р. Мухика
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухика
90'
+4
Замена
Веверсон
️️️️
Куарежма
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Лелу
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
Пас отдал
М. Силла
81'
80'
Замена
J. Nunes
️️️️
Ф. Варела
80'
Замена
Кука
️️️️
Клейтон
Желтая карточка
Куарежма
76'
75'
Вторая желтая
Бени
71'
Желтая карточка
Бени
Замена
Р. Мухика
️️️️
О. Даббаг
64'
Замена
Арсениу
️️️️
И. Соро
64'
64'
Замена
С. Годвин
️️️️
Р. Бару
64'
Замена
Л. Лелу
️️️️
D. Poloni
46'
Замена
А. Тайра
️️️️
Нето
36'
Желтая карточка
Нето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
11
Антони
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Нето
ЦП
16
Бени
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
13
Бассо
3
Опоку
19
Милованов
19
Соро
8
Симао
10
Руис
11
Антони
2
Силла
98
Даббаг
4-4-1-1
33
44
Золотич
31
13
15
Варела
6
Нето
16
Бени
28
Бару
42
Соарес
7
Сома
90
Клейтон
6
Куарежма
26
Веверсон
26
Веверсон
6
Куарежма
19
Соро
8
Арсениу
8
Арсениу
19
Соро
98
Даббаг
19
Мухика
19
Мухика
98
Даббаг
31
15
Лелу
15
Лелу
31
15
Варела
30
30
15
Варела
6
Нето
6
Тайра
6
Тайра
6
Нето
28
Бару
77
Годвин
77
Годвин
28
Бару
90
Клейтон
13
Кука
13
Кука
90
Клейтон
Остались в запасе
Арука
Каза Пиа
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Арука - Каза Пиа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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