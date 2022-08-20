Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Арука
Санта-Клара - Арука: обзор матча 20 августа 2022
Санта-Клара
20.08.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 2
Завершен
Арука
50'
Рилдо
61'
Р. Мухика
76'
Ж. Бассо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Арука
81'
Замена
Я. Мозес
️️️️
О. Бускетс
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Бассо
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Санья
76'
Замена
П. Бикальо
️️️️
А. Карвальо
76'
71'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
Замена
Г. Силва
️️️️
Аллано
68'
67'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Руис
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Витиньо
55'
Замена
Витиньо
️️️️
Арсениу
55'
Замена
Д. Симао
️️️️
Б. Милованов
55'
Замена
Куарежма
️️️️
И. Соро
ГОЛ! 1:0!
Рилдо
Пас отдал
К. Тагава
50'
42'
Желтая карточка
И. Соро
40'
Желтая карточка
Б. Милованов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
8
Виктор Бобсин
ЦФ
37
Рилдо
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
8
Арсениу
ПВ
19
Богдан Милованов
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
20
Адриано
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
99
Жоао Маркос
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Арука
6
Куарежма
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
43
Витиньо
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
3-1-1-5
99
95
Санья
33
Пауло
3
Боатенг
8
Карвальо
2
Аллано
37
Рилдо
23
Энрике
11
Тагава
21
Рикардинью
8
Бобсин
2-1-4-1-2
12
де Арруабаррена
13
Бассо
3
Опоку
14
Бускетс
19
Соро
10
Руис
28
Эшгайю
30
Букия
8
Арсениу
19
Мухика
19
Милованов
95
Санья
2
Калила
2
Калила
95
Санья
2
Аллано
11
Силва
11
Силва
2
Аллано
8
Карвальо
35
Бикальо
35
Бикальо
8
Карвальо
19
Соро
6
Куарежма
6
Куарежма
19
Соро
14
Бускетс
17
Мозес
17
Мозес
14
Бускетс
8
Арсениу
43
Витиньо
43
Витиньо
8
Арсениу
19
Милованов
8
Симао
8
Симао
19
Милованов
10
Руис
2
Силла
2
Силла
10
Руис
Остались в запасе
Санта-Клара
Арука
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
20
Адриано
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
99
Жоао Маркос
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
20
Педру Морейра
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
20
Адриано
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
99
Жоао Маркос
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
20
Педру Морейра
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Санта-Клара - Арука
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Арука
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+