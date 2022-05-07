Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Лоуренси - статистика

Хаур-Факкан
2 января 1996 (30)
#7 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гезтепе
28
2
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
3 : 1
07.05.2022
Гезтепе
71' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
1' - 46'
11'
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 1
23.04.2022
Гезтепе
1' - 69'
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
2 : 0
16.04.2022
Гезтепе
68' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 2
09.04.2022
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
3 : 0
03.04.2022
Гезтепе
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Гезтепе
0 : 2
19.03.2022
Аланьяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
4 : 2
12.03.2022
Гезтепе
90' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Гезтепе
2 : 3
05.03.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
3 : 1
27.02.2022
Гезтепе
78' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 3
21.02.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Хатайспор
2 : 1
14.02.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 2
06.02.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
22.01.2022
Гезтепе
73' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
2 : 1
19.01.2022
Сивасспор
1' - 63'
44'
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
68' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
Антальяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
1 : 1
26.12.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
11'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
0 : 1
19.12.2021
Карагюмрюк
70' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
1' - 46'
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
2 : 1
06.12.2021
Газиантеп
1' - 61'
45'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
22.11.2021
Гезтепе
1' - 63'
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
1' - 71'
63'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
2 : 2
31.10.2021
Гезтепе
46' - 90'
78'
62'
Турция. Суперлига, 10 тур
Гезтепе
0 : 1
23.10.2021
Трабзонспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
1 : 2
17.10.2021
Гезтепе
40' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
69' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2021
Гезтепе
1' - 77'
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
0 : 2
22.09.2021
Хатайспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
1' - 46'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 1
12.09.2021
Истанбул Башакшехир
1' - 70'
64'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
2 : 2
29.08.2021
Гезтепе
75' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
22.08.2021
Йени Малатьяспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+