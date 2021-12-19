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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Карагюмрюк
Гезтепе - Карагюмрюк: обзор матча 19 декабря 2021
Гезтепе
19.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Карагюмрюк
76'
Д. Эркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Карагюмрюк
Желтая карточка
О. Нвободо
90'
+3
Желтая карточка
Лоуренси
90'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
83'
Желтая карточка
Б. Эмир
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эркин
Пас отдал
Л. Билья
Замена
Лоуренси
️️️️
Ш. Ндиайе
70'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
69'
69'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
А. Бертолаччи
68'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Я. Салибу
58'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Угур
51'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
5
Обинна Нвободо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
68
Дженан Бурекович
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
4-2-1-3
70
Эгрибаят
15
Арсланажич
33
Нукан
7
Палули
41
Эмир
6
Канкая
8
Айдогду
43
Тижанич
27
Ндиайе
18
Яхович
5
Нвободо
4-2-2-3
86
Бекароглу
6
Хеденстад
87
Жуканович
88
Эркин
91
Бертолаччи
6
Билья
7
Муса
14
Карамо
77
Угур
2
Вивиано
93
Салибу
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
27
Ндиайе
7
Лоуренси
7
Лоуренси
27
Ндиайе
77
Угур
10
Дурмаз
10
Дурмаз
77
Угур
91
Бертолаччи
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
91
Бертолаччи
93
Салибу
16
Борини
16
Борини
93
Салибу
Остались в запасе
Гезтепе
Карагюмрюк
16
Балаж Медьери
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
32
Макана Баку
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
32
Макана Баку
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Гезтепе - Карагюмрюк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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