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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Аланьяспор
Гезтепе - Аланьяспор: обзор матча 19 марта 2022
Гезтепе
19.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
71'
Ф. Дьедиу
90+7'
Т. Бингель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Аланьяспор
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Т. Бингель
Желтая карточка
К. Демирташ
90'
+6
Замена
Я. Каян
️️️️
О. Нвободо
84'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Э. Караджа
68'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Акбаба
68'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
Лоуренси
️️️️
У. Таннан
67'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Ш. Ндиайе
67'
Замена
А. Яхович
️️️️
К. Алиджи
67'
Желтая карточка
О. Нвободо
52'
46'
Замена
Т. Бингель
️️️️
О. Айдын
36'
Желтая карточка
О. Айдын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3-1-2-1-3
70
Эгрибаят
15
Арсланажич
47
Демирташ
22
Алиджи
5
Нвободо
8
Айдогду
6
Канкая
7
Акбунар
27
Ндиайе
6
Таннан
26
4-4-2
28
Марафона
15
Авазим
19
Милунович
24
26
Борха
70
Айдын
21
Кандеяш
8
Акбаба
7
Новейш
10
Бекироглу
7
Караджа
5
Нвободо
20
Каян
20
Каян
5
Нвободо
27
Ндиайе
43
Тижанич
43
Тижанич
27
Ндиайе
6
Таннан
7
Лоуренси
7
Лоуренси
6
Таннан
22
Алиджи
18
Яхович
18
Яхович
22
Алиджи
8
Акбаба
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Акбаба
21
Кандеяш
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Кандеяш
70
Айдын
75
Бингель
75
Бингель
70
Айдын
Остались в запасе
Гезтепе
Аланьяспор
12
Кенан Пирич
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Фатих Аксой
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Фатих Аксой
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гезтепе - Аланьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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