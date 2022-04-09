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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Кайсериспор
Гезтепе - Кайсериспор: обзор матча 09 апреля 2022
Гезтепе
09.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Кайсериспор
45'
F. di Santo
8'
Э. Бассан
26'
О. Кеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Кайсериспор
ГОЛ! 1:2!
F. di Santo
45'
27'
Желтая карточка
О. Кеман
26'
ГОЛ! 0:2!
О. Кеман
Желтая карточка
Ф. Мубандже
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бассан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
7
Лоуренси
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Пирич
15
Арсланажич
47
Демирташ
29
Мубандже
22
Алиджи
5
Нвободо
20
Каян
7
Акбунар
43
Тижанич
7
Лоуренси
26
3-1-2-4
1
45
Четин
5
Хосейни
23
Кароль
15
Кампаньяро
8
Кеман
9
Тиам
17
Бассан
3
Аттама
28
Дживелек
9
Пектемек
Остались в запасе
Гезтепе
Кайсериспор
41
Беркан Эмир
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Гезтепе - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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