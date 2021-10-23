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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Трабзонспор
Гезтепе - Трабзонспор: обзор матча 23 октября 2021
Гезтепе
23.10.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
56'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Трабзонспор
90'
+7
Желтая карточка
Х. Тюркмен
Желтая карточка
А. Нукан
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Корнелиус
87'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
А. Омюр
Замена
К. Алиджи
️️️️
М. Палули
81'
Замена
М. Баку
️️️️
Ш. Ндиайе
81'
76'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
71'
Замена
С. Асан
️️️️
Д. Токез
Желтая карточка
С. Айдогду
65'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Я. Каян
65'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Лоуренси
65'
58'
Желтая карточка
В. Уго
56'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Омюр
Замена
Б. Эмир
️️️️
Д. Бурекович
49'
46'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Ю. Сари
45'
+7
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
И. Эгрибаят
45'
+7
Желтая карточка
А. Яхович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
4-1-5
33
Нукан
15
Арсланажич
47
Демирташ
7
Палули
20
Каян
5
Нвободо
18
Яхович
7
Лоуренси
27
Ндиайе
68
Бурекович
3-1-4-1-1
1
Чакир
4
Денсвил
14
Уго
32
Ие
3
Эздемир
7
Сари
33
Омюр
24
Токез
17
Гамшик
27
Жервиньо
21
Джанини
68
Бурекович
41
Эмир
41
Эмир
68
Бурекович
20
Каян
8
Айдогду
8
Айдогду
20
Каян
7
Лоуренси
43
Тижанич
43
Тижанич
7
Лоуренси
7
Палули
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Палули
27
Ндиайе
32
Баку
32
Баку
27
Ндиайе
33
Омюр
4
Тюркмен
4
Тюркмен
33
Омюр
24
Токез
61
Асан
61
Асан
24
Токез
7
Сари
6
Сиопис
6
Сиопис
7
Сари
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
Остались в запасе
Гезтепе
Трабзонспор
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Гезтепе - Трабзонспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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