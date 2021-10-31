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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гезтепе
Аланьяспор - Гезтепе: обзор матча 31 октября 2021
Аланьяспор
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Гезтепе
3'
Давидсон
89'
Н. Милунович
62'
Д. Тижанич
78'
Лоуренси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Гезтепе
90'
+3
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
ГОЛ! 2:2!
Н. Милунович
Пас отдал
J.
89'
85'
Замена
К. Алиджи
️️️️
М. Палули
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
У. Гюнеш
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
Лоуренси
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
72'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
67'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Аксой
66'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тижанич
Пас отдал
Лоуренси
60'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Я. Каян
57'
Желтая карточка
С. Айдогду
56'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
Желтая карточка
Ф. Аксой
46'
46'
Замена
Б. Эмир
️️️️
Д. Бурекович
46'
Замена
Лоуренси
️️️️
Ш. Ндиайе
44'
Желтая карточка
Д. Бурекович
32'
Желтая карточка
М. Палули
28'
Желтая карточка
А. Канкая
16'
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ! 1:0!
Давидсон
Пас отдал
Э. Караджа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Гезтепе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-4-3
1
Киринтили
24
32
Мевля
19
Милунович
8
Акбаба
20
Гюнеш
20
Аксой
11
Давидсон
75
Бингель
18
Дьедиу
7
Караджа
3-3-5
15
Арсланажич
47
Демирташ
7
Палули
20
Каян
8
Айдогду
6
Канкая
70
Эгрибаят
5
Нвободо
68
Бурекович
18
Яхович
27
Ндиайе
20
Гюнеш
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Гюнеш
20
Аксой
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Аксой
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
68
Бурекович
41
Эмир
41
Эмир
68
Бурекович
20
Каян
43
Тижанич
43
Тижанич
20
Каян
7
Палули
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Палули
27
Ндиайе
7
Лоуренси
7
Лоуренси
27
Ндиайе
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
Остались в запасе
Аланьяспор
Гезтепе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Аланьяспор - Гезтепе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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