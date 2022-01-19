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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Сивасспор
Гезтепе - Сивасспор: обзор матча 19 января 2022
Гезтепе
19.01.2022, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
22'
А. Нукан
80'
Д. Тижанич
49'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Сивасспор
90'
+3
Желтая карточка
О. Кайоде
90'
+2
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
П. Энрике
Замена
А. Канкая
️️️️
С. Айдогду
90'
88'
Желтая карточка
Д. Османпаша
Желтая карточка
С. Айдогду
84'
84'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
А. Огуз
ГОЛ! 2:1!
Д. Тижанич
Пас отдал
А. Яхович
80'
Замена
А. Яхович
️️️️
М. Баку
77'
72'
Замена
О. Кайоде
️️️️
К. Атакан Кесгин
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Лоуренси
63'
62'
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
53'
Желтая карточка
С. Камара
Желтая карточка
Д. Арсланажич
49'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Энрике
Желтая карточка
Лоуренси
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Нукан
Пас отдал
Б. Эмир
22'
Желтая карточка
О. Нвободо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гезтепе
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-3-1-2-1
70
Эгрибаят
41
Эмир
15
Арсланажич
4
Анхель
33
Нукан
5
Нвободо
22
Алиджи
8
Айдогду
32
Баку
7
Лоуренси
27
Ндиайе
3-2-3-2
35
Вурал
14
Камара
88
Османпаша
6
Йигитер
2
Огуз
3
Чифтци
5
Кофи
7
Энрике
20
Кесгин
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
8
Айдогду
6
Канкая
6
Канкая
8
Айдогду
7
Лоуренси
43
Тижанич
43
Тижанич
7
Лоуренси
32
Баку
18
Яхович
18
Яхович
32
Баку
7
Энрике
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
7
Энрике
2
Огуз
17
17
2
Огуз
20
Кесгин
80
Кайоде
80
Кайоде
20
Кесгин
Остались в запасе
Гезтепе
Сивасспор
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Гезтепе - Сивасспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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