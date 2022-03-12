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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Гезтепе
Трабзонспор - Гезтепе: обзор матча 12 марта 2022
Трабзонспор
12.03.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Гезтепе
34'
Э. Нвакаеме
37'
А. Омюр
49'
Джанини
53'
А. Омюр
31'
Х. Акбунар
43'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Гезтепе
90'
Замена
Лоуренси
️️️️
Х. Акбунар
87'
Желтая карточка
Х. Акбунар
83'
Желтая карточка
Б. Эмир
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Нвакаеме
82'
78'
Замена
А. Яхович
️️️️
F. di Santo
78'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
А. Омюр
75'
65'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
А. Кара
ГОЛ! 4:2!
А. Омюр
Пас отдал
Э. Вишча
53'
ГОЛ! 3:2!
Джанини
Пас отдал
Э. Нвакаеме
49'
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
46'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Эздемир
46'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Трондсен
46'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
45'
+1
43'
ГОЛ! 2:2!
С. Айдогду
Пас отдал
Б. Эмир
ГОЛ! 2:1!
А. Омюр
Пас отдал
Э. Вишча
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Корнелиус
34'
Желтая карточка
У. Чакир
33'
33'
Желтая карточка
А. Кара
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
Б. Эмир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чакир
16
Трондсен
22
Каплан
4
Денсвил
33
Перес
3
Эздемир
33
Омюр
6
Сиопис
10
Вишча
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
4-1-2-1-2
70
Эгрибаят
22
Алиджи
4
Анхель
15
Арсланажич
41
Эмир
5
Нвободо
8
Айдогду
35
Кара
7
Акбунар
26
27
Ндиайе
3
Эздемир
24
Токез
24
Токез
3
Эздемир
16
Трондсен
10
Эрдоган
10
Эрдоган
16
Трондсен
33
Омюр
9
Бакасетас
9
Бакасетас
33
Омюр
9
Нвакаеме
17
Куасси
17
Куасси
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
35
Кара
43
Тижанич
43
Тижанич
35
Кара
7
Акбунар
7
Лоуренси
7
Лоуренси
7
Акбунар
26
18
Яхович
18
Яхович
26
Остались в запасе
Трабзонспор
Гезтепе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Трабзонспор - Гезтепе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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