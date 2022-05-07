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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Гезтепе
Карагюмрюк - Гезтепе: обзор матча 07 мая 2022
Карагюмрюк
07.05.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
31'
Ф. Борини
51'
Э. Мор
64'
Б. Бекароглу
47'
М. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Гезтепе
Замена
А. Угур
️️️️
Д. Дурмаз
80'
Желтая карточка
К. Бистрович
73'
71'
Замена
Лоуренси
️️️️
Х. Акбунар
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Муса
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Л. Билья
71'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бекароглу
64'
62'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
F. di Santo
ГОЛ! 2:1!
Э. Мор
51'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Баку
Желтая карточка
Ф. Борини
41'
39'
Желтая карточка
К. Алиджи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Э. Мор
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
Гезтепе
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
7
Лоуренси
ПВ
24
Eren Bilen
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
4-2-2-2
2
Вивиано
88
Эркин
86
Бекароглу
32
Люккассен
4
Бираски
10
Дурмаз
6
Билья
7
Муса
7
Мор
8
Пешич
16
Борини
4-2-3-2
22
Алиджи
15
Арсланажич
3
Михоевич
41
Эмир
6
Канкая
20
Каян
7
Акбунар
43
Тижанич
32
Баку
1
26
7
Муса
14
Карамо
14
Карамо
7
Муса
6
Билья
8
Бистрович
8
Бистрович
6
Билья
10
Дурмаз
77
Угур
77
Угур
10
Дурмаз
7
Акбунар
7
Лоуренси
7
Лоуренси
7
Акбунар
26
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
26
Остались в запасе
Карагюмрюк
Гезтепе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
24
Eren Bilen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Остались в запасе
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
24
Eren Bilen
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Карагюмрюк - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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