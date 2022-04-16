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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гезтепе
Фенербахче - Гезтепе: обзор матча 16 апреля 2022
Фенербахче
16.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Гезтепе
4'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Гезтепе
90'
+5
Желтая карточка
К. Демирташ
87'
Замена
А. Канкая
️️️️
Я. Каян
87'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
М. Палули
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Зайц
87'
83'
Красная карточка
Ф. Мубандже
77'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Хакан Яндас
69'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
69'
68'
Желтая карточка
F. di Santo
68'
Замена
Лоуренси
️️️️
Б. Эмир
68'
Замена
А. Яхович
️️️️
F. di Santo
Замена
А. Салаи
️️️️
Д. Пелкас
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Азиз
Пас отдал
М. Хакан Яндас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Гезтепе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
АП
7
Лоуренси
ПВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
3-5-1-1
1
Баиндыр
4
Азиз
3
Мин-Джэ
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
8
Яндас
8
Зайц
19
Креспо
10
Пелкас
9
Росси
19
Дурсун
3-2-2-2-1
12
Пирич
41
Эмир
29
Мубандже
15
Арсланажич
7
Палули
47
Демирташ
8
Айдогду
20
Каян
7
Акбунар
43
Тижанич
26
10
Пелкас
41
Салаи
41
Салаи
10
Пелкас
8
Зайц
14
Густаво
14
Густаво
8
Зайц
8
Яндас
20
Бериша
20
Бериша
8
Яндас
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
20
Каян
6
Канкая
6
Канкая
20
Каян
41
Эмир
7
Лоуренси
7
Лоуренси
41
Эмир
7
Палули
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
7
Палули
26
18
Яхович
18
Яхович
26
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
32
Макана Баку
ЛВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
32
Макана Баку
ЛВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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