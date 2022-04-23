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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Гезтепе
Газиантеп - Гезтепе: обзор матча 23 апреля 2022
Газиантеп
23.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
90+6'
Ж. Фигейредо
90+2'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Гезтепе
Пенальти не реализован!
М. Демир
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Э. Эрсой
90'
+6
Желтая карточка
R. Niyaz
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
86'
Замена
М. Баку
️️️️
Х. Акбунар
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Ветрих
80'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
А. Сагаль
80'
69'
Замена
А. Яхович
️️️️
F. di Santo
69'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
Лоуренси
Замена
Х. Пехливан
️️️️
П. Джилободжи
58'
Замена
R. Niyaz
️️️️
Ф. Соялп
58'
46'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Д. Арсланажич
45'
+6
Желтая карточка
А. Канкая
Замена
Б. Бозан
️️️️
Г. Гювенк
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
7
Лоуренси
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
70
Кициу
14
Тошка
4
Ветрих
8
Соялп
44
Максим
28
Сагаль
5
Эрсой
9
Демир
11
Джихан
4-2-3-2
7
Палули
47
Демирташ
41
Эмир
15
Арсланажич
6
Канкая
20
Каян
7
Лоуренси
43
Тижанич
7
Акбунар
26
1
19
Гювенк
27
Бозан
27
Бозан
19
Гювенк
3
Джилободжи
11
Пехливан
11
Пехливан
3
Джилободжи
4
Ветрих
21
Меркель
21
Меркель
4
Ветрих
28
Сагаль
25
Фигейредо
25
Фигейредо
28
Сагаль
8
Соялп
20
20
8
Соялп
15
Арсланажич
8
Айдогду
8
Айдогду
15
Арсланажич
7
Акбунар
32
Баку
32
Баку
7
Акбунар
26
18
Яхович
18
Яхович
26
7
Лоуренси
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
7
Лоуренси
Остались в запасе
Газиантеп
Гезтепе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
12
Кенан Пирич
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Газиантеп - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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