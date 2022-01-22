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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Истанбул Башакшехир - Гезтепе: обзор матча 22 января 2022
Истанбул Башакшехир
22.01.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Гезтепе
90+5'
Д. Алексич
38'
Ш. Ндиайе
87'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Гезтепе
ГОЛ! 1:2!
Д. Алексич
90'
+5
87'
ГОЛ! 0:2!
Х. Акбунар
Пас отдал
А. Нукан
86'
Замена
К. Демирташ
️️️️
Я. Каян
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Текдемир
83'
Замена
E. Çolak
️️️️
Н. Шадли
78'
73'
Замена
Лоуренси
️️️️
А. Яхович
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Т. Чигерчи
69'
46'
Замена
А. Канкая
️️️️
Д. Арсланажич
Замена
Д. Тюрук
️️️️
О. Али Саинер
46'
Желтая карточка
Л. Дуарте
45'
41'
Желтая карточка
В. Анхель
38'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Ф. Мубандже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
4-1-3-3
80
Кайсара
3
Дуарте
21
Текдемир
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
19
Озкан
89
Шадли
55
Ндайшими
42
Саинер
77
Окака-Чука
16
Зенгезер
3-3-1-1-2
70
Эгрибаят
29
Мубандже
4
Анхель
15
Арсланажич
7
Палули
5
Нвободо
33
Нукан
20
Каян
7
Акбунар
27
Ндиайе
18
Яхович
21
Текдемир
9
Алексич
9
Алексич
21
Текдемир
42
Саинер
9
Тюрук
9
Тюрук
42
Саинер
89
Шадли
96
96
89
Шадли
38
Чигерчи
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
38
Чигерчи
20
Каян
47
Демирташ
47
Демирташ
20
Каян
15
Арсланажич
6
Канкая
6
Канкая
15
Арсланажич
18
Яхович
7
Лоуренси
7
Лоуренси
18
Яхович
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
41
Беркан Эмир
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
43
Давид Тижанич
АП
32
Макана Баку
ЛВ
26
Franco di Santo
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
43
Давид Тижанич
АП
32
Макана Баку
ЛВ
26
Franco di Santo
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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