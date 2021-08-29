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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Гезтепе
Сивасспор - Гезтепе: обзор матча 29 августа 2021
Сивасспор
29.08.2021, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Гезтепе
11'
Д. Гутас
66'
Д. Гутас
51'
Х. Акбунар
84'
В. Шимшек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Гезтепе
84'
ГОЛ! 2:2!
В. Шимшек
Пас отдал
М. Палули
75'
Замена
Лоуренси
️️️️
Б. Эмир
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Градель
73'
72'
Желтая карточка
М. Палули
Красная карточка
О. Кайоде
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гутас
66'
Замена
Х. Феликс
️️️️
А. Окечукву
61'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
52'
51'
ГОЛ! 1:1!
Х. Акбунар
46'
Замена
В. Шимшек
️️️️
М. Баку
ГОЛ! 1:0!
Д. Гутас
Пас отдал
Ф. Файр
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
4-4-2
25
Йилдырым
2
Огуз
3
Чифтци
6
Гутас
14
Камара
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
14
Окечукву
90
Джеймс
80
Кайоде
4-1-1-5
41
Эмир
47
Демирташ
7
Палули
15
Арсланажич
8
Айдогду
7
Акбунар
18
Яхович
70
Эгрибаят
5
Нвободо
32
Баку
27
Ндиайе
10
Градель
5
Кофи
5
Кофи
10
Градель
14
Окечукву
7
Феликс
7
Феликс
14
Окечукву
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
32
Баку
10
Шимшек
10
Шимшек
32
Баку
41
Эмир
7
Лоуренси
7
Лоуренси
41
Эмир
Остались в запасе
Сивасспор
Гезтепе
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Сивасспор - Гезтепе
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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