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СКА-Ростов
Антон Заболотный
Новости
€ 300 тыс
Антон Заболотный - новости
СКА-Ростов
13 июня 1991 (35), Липецк
#91 | Нападающий
190 см | 87 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
14 сентября
7
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
14 сентября
3
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
14 сентября
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
13 сентября
10
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
12 сентября
3
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
12 сентября
2
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12 сентября
4
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
12 сентября
1
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
12 сентября
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
11 сентября
4
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
11 сентября
2
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
11 сентября
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
11 сентября
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
11 сентября
6
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11 сентября
11
Два клуба заинтересованы в Заболотном
11 сентября
5
Видео
Заболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
29 августа
8
Видео
Дебютный гол Заболотного в Медиалиге
29 августа
1
Заболотный прокомментировал переход в клуб из Медиалиги
7 августа
Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе
7 августа
5
Фото
35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом
7 августа
10
Названы 3 клуба, которые претендуют на Заболотного
6 августа
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«Это справедливое решение»: Заболотный сообщил об отстранении от футбола из-за допинга
6 августа
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Заболотный получил предложение от московского клуба
1 августа
Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе
29 июля
12
Заболотный может перебраться в Медиалигу – им интересуются два клуба
22 июля
3
Заболотный попрощался со «Спартаком»
30 июня
12
«Спартак» объявил об уходе Заболотного
30 июня
31
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
25 мая
4
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2
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