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СКА-Ростов
Антон Заболотный
Статистика
€ 300 тыс
Антон Заболотный - статистика
СКА-Ростов
13 июня 1991 (35), Липецк
#91 | Нападающий
190 см | 87 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Спартак
2 : 1
23.02.2026
Елимай
1' - 57'
48'
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 2
21.02.2026
Ростов
75' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 1
10.02.2026
Астана
1' - 46'
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 0
07.02.2026
Далянь Йингбо
67' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
2 : 0
03.02.2026
Пюник
Был в запасе
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