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Газиантеп
Миенти Абена
Новости
€ 600 тыс
Миенти Абена - новости
Газиантеп
12 декабря 1994 (31), Парамарибо
#14 | Защитник
191 см
Суринам
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Публикации
Амарал объяснил, как Абена оказался в «Спартаке»
28 марта
4
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Абена назвал лучших футболистов «Спартака»
2025.07.09 15:00
7
Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом России
2025.07.09 13:08
5
Абена – о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»
2025.07.09 11:24
3
Абена остался разочарован переходом в «Спартак»
2025.07.09 09:58
10
Фото
Экс-игрок «Спартака» Абена подписал контракт с новым клубом
2025.07.02 15:10
1
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
2025.07.01 22:17
6
Экс-спортивный директор «Спартака»: «Из-за Абены клуб потерял год»
2025.07.01 11:16
4
Раскрыта компенсация, выплаченная Абене за уход из «Спартака»
2025.06.30 16:05
5
«Спартак» расторг контракт с защитником-легионером
2025.06.30 15:08
6
Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом
2025.06.29 13:51
5
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
2025.06.12 22:51
6
Названа возможная сумма трансфера Абены
2025.05.29 14:45
5
Абена может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов
2025.05.14 18:51
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
2025.05.09 12:45
4
Спартаковец Абена может вернуться в бывший клуб
2025.05.06 20:42
3
⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов
2025.05.06 14:16
61
Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство
2025.05.05 15:42
4
«Спартак» хочет расстаться летом с двумя футболистами
2025.04.30 16:12
13
«Спартак» планирует избавиться от Абены летом
2025.04.30 10:48
5
Абена объяснил, почему остался в «Спартаке»
2025.04.11 09:30
3
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»
2025.04.09 13:23
6
Абена прокомментировал возвращение в состав «Спартака»
2025.04.08 17:57
8
Агент Абены отреагировал на игру Миенти против «Ростова»: «Он – гладиатор»
2025.04.07 15:15
7
Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»
2025.04.06 20:10
9
Станкович прокомментировал выход Абены в старте на «Ростов»
2025.04.06 16:23
7
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
1
2
3
Главные новости
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
22:15
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
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21:35
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Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
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РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
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Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
8
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
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«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
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