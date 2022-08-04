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    Миенти Абена - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Миенти
    Фамилия Абена
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Парамарибо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
    66' 90'
    04.08.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Слован (Братислава)
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