Миенти Абена - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Миенти
|Фамилия
|Абена
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парамарибо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Миенти
|Фамилия
|Абена
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парамарибо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|66' 90'
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)