Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-спортивный директор «Спартака»: «Из-за Абены клуб потерял год»

Экс-спортивный директор «Спартака»: «Из-за Абены клуб потерял год»

Вчера, 11:16
6

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал уход из клуба защитника Миенти Абены.

«В первом матче за «Спартак» Кордоба поиздевался над Абеной. Было сразу видно, что этот игрок не уровня не то что «Спартака», а чемпионата России. «Спартак» из-за Абены потерял год, потому что клуб не приобрeл добротного защитника.

Мы ждeм новых футболистов «Спартака» – клуб работает в этом направлении. Руководство не решило вопрос с Осипенко и Комличенко. Думаю, приобретения точно будут. Что касается дорогих покупок, «Спартак» в этом отношении непредсказуем.

Обязательно трансферы будут – нужно закрывать позиции крайних защитников и опорную зону. В плане усиления позиции нападающего клуб пошeл на подписание Заболотного», – сказал Шикунов.

  • 30-летний Абена в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
  • В июне он выступил за сборную Суринама на Золотом кубке КОНКАКАФ.
  • Ожидается, что игрок перейдет в «Газиантеп».
  • «Спартак» заплатил Абене 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак» 3
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы 6
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1751359102
Ну да - Литвинов, видимо лучше !(...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1751359970
Из года в год одно и тоже. Понаберут за дорого неликвид, а потом хрюкают с 6 места. Гыгыгы
Ответить
fakeid
1751362352
стыдно за зулусятник) но этот абеный реально эталонный неликвид, ни один хряк, кроме лысого психопата, не сможет внятно объяснить, нахера его вообще брали.
Ответить
NewLife
1751365540
Во всех своих играх Абена выглядел достойно не ниже низкого уровня других защитников Спартака. В игре, где Кордоба над ним "поиздевался" на самом деле поиздевались судьи, когда по своей манере игры Кордоба облокачивался спиной на Абену и падал, когда Абена отходил, а судьи каждый раз давали штрафной.
Ответить
Главные новости
На «Бомбардире» появился поиск
07:00
1
Заболотный – в «Спартаке», Жерсон – в «Зените», Юран и Личка – в Турции и другие новости
01:15
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
00:55
3
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы
00:25
6
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала
Вчера, 23:58
2
Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу
Вчера, 23:45
4
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
ФотоХвича опубликовал фото с Месси после разгрома его команды
Вчера, 22:37
4
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Все новости
Все новости
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место
00:25
2
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»
Вчера, 23:12
3
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
Вчера, 22:55
3
Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным
Вчера, 22:26
2
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»
Вчера, 22:11
3
Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России
Вчера, 22:05
5
Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»
Вчера, 21:56
2
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
Вчера, 21:49
2
Фото«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет
Вчера, 21:42
2
Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь
Вчера, 21:37
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 21:18
5
Товарищеский матч. ЦСКА добился 2-й подряд победы при Челестини, обыграв участника ЛЕ (3:1)
Вчера, 20:59
13
Романцев прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 20:45
9
«Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям»
Вчера, 20:31
10
В РПЛ ограничат общение игроков с судьями
Вчера, 20:20
1
Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности»
Вчера, 20:04
10
ФотоКарпин встретился с Лещенко после назначения в «Динамо»
Вчера, 19:53
4
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Заболотного
Вчера, 19:46
16
Заболотный перечислил, чем будет заниматься в «Спартаке»
Вчера, 19:35
5
«Спартак» объявил о возвращении трех игроков
Вчера, 19:28
4
ФотоФанаты ЦСКА обратились к внезапно покинувшему клуб Николичу
Вчера, 19:19
2
В РПЛ одним словом описали обилие скандалов в лиге
Вчера, 18:55
7
Раскрыта зарплата экс-спартаковца Игнатова в «Сочи»
Вчера, 18:31
2
Реакция Мостового на Заболотного в «Спартаке»
Вчера, 18:25
9
«Зенит» ждет Кузяева обратно
Вчера, 18:18
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 