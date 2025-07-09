Абена – о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал об общении с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

– Как находить мотивацию в моменты, когда ты не выступаешь за клуб, потом играешь в сборной, затем снова возвращаешься в клуб и сидишь на замене?

– Прежде всего я кайфую от игры. И этого у меня не отнять, даже если будут сложности. В «Спартаке» я справился только за счет партнеров. Мы особенно сдружились с Бонгондой, мотивировали друг друга. Он играл, я нет, но мы довольствовались тем, что у нас было. Говорил ему: «Наслаждайся моментом, теми игровыми минутами, которые у тебя есть». В целом у нас была хорошая команда.

Если возвращаться к мотивации, у меня была цель оставаться в форме, чтобы всегда быть готовым выйти на поле, если у кого-то из основы будет дисквалификация.

– Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.

– Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он вернется сильнее.

– Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.

– Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.

– Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.

– Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня [смеется]. Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось.

Конечно, мне было тяжело принять то, как все в итоге развивалось. Мне даже не дали шанса побороться. Тренер знал меня. Я играл при нем год-полтора. Поначалу в Венгрии тоже был на скамейке, но потом Станкович понял, на что я способен. Но все хорошо. Так бывает.