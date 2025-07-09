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  • Абена – о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»

Абена – о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»

9 июля, 11:24
4

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал об общении с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

– Как находить мотивацию в моменты, когда ты не выступаешь за клуб, потом играешь в сборной, затем снова возвращаешься в клуб и сидишь на замене?

– Прежде всего я кайфую от игры. И этого у меня не отнять, даже если будут сложности. В «Спартаке» я справился только за счет партнеров. Мы особенно сдружились с Бонгондой, мотивировали друг друга. Он играл, я нет, но мы довольствовались тем, что у нас было. Говорил ему: «Наслаждайся моментом, теми игровыми минутами, которые у тебя есть». В целом у нас была хорошая команда.

Если возвращаться к мотивации, у меня была цель оставаться в форме, чтобы всегда быть готовым выйти на поле, если у кого-то из основы будет дисквалификация.

– Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.

– Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он вернется сильнее.

– Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.

– Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.

– Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.

– Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня [смеется]. Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось.

Конечно, мне было тяжело принять то, как все в итоге развивалось. Мне даже не дали шанса побороться. Тренер знал меня. Я играл при нем год-полтора. Поначалу в Венгрии тоже был на скамейке, но потом Станкович понял, на что я способен. Но все хорошо. Так бывает.

  • 33-летний Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.
  • 30-летний Абена в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
  • Красно-белые приобрели суринамца у «Ференцвароша», который ранее возглавлял Деян Станкович, за 1,2 миллиона евро в августе прошлого года.
  • Абена этим летом подписал двухлетний контракт с «Газиантепом». Сообщалось, что московский клуб заплатил игроку 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Абена Миенти
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Комментарии (4)
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Cleaner
1752052920
Сердце НАРКОТОРГОВЦА принадлежит УКРЫВАВШЕМУ его в своем составе СПАРТАКУ. Да кто бы сомневался. За Спартак СТЫДНО...(((
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Интерес
1752055104
Пошёл к абеней матери и теперь раздаёт интервью.
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Snek
1752058645
Когда он станет водолазом, у него уже и вариантов не будет.
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Taps
1752061307
... а может гориле ? ...
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