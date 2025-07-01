Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены

Болельщики «Спартака» в клубной группе реагируют на расторжение контракта с защитником Миенти Абеной.

«Спасибо, что ушел», – написал Олег Бугорский и набрал 19 лайков.

«Далеко не самый плохой защитник из тех, которые у нас были», – считает фанат Владимир Сосняков, чей комментарий собрал 24 лайка.

«Любая новость о расторжении контракта это провал. Даже самого слабого игрока.Абена как по мне не уровень Спартака, но в РПЛ за слабенький клуб он бы мог спокойно играть. Не продать его ни за сколько это провал», – написал Николай Семенченко, чье мнение оценили 15 человек.