Абена прокомментировал возвращение в состав «Спартака»

Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился эмоциями в связи с возвращением в состав команды.

Суринамец сыграл с «Ростовом» (3:0).

Его не выпускали на матчи РПЛ с 19 октября.

«Благодарен команде, что мы добились победы над «Ростовом». Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики.

Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперед.

Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с «Ростовом». Я рад, ведь мне действительно было непросто.

Мой менталитет – работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед», – сказал Абена.