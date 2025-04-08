Абена прокомментировал возвращение в состав «Спартака»

Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился эмоциями в связи с возвращением в состав команды.
- Суринамец сыграл с «Ростовом» (3:0).
- Его не выпускали на матчи РПЛ с 19 октября.
«Благодарен команде, что мы добились победы над «Ростовом». Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики.
Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперед.
Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с «Ростовом». Я рад, ведь мне действительно было непросто.
Мой менталитет – работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед», – сказал Абена.
Источник: Sport24