Абена объяснил, почему остался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Миенти Абена прокомментировал информацию о его возможном уходе из команды в зимнее трансферное окно.

«Писали, что зимой я мог покинуть «Спартак»? Конечно, такие разговоры могут появляться, особенно учитывая то, что мне не удалось произвести первое впечатление так, как нужно. Я это понимаю.

Тем не менее разговоры могут быть какие угодно, но я сразу сказал Станковичу, что намерен биться и доказывать. Ничего не поменялось – у меня именно такой менталитет и такая психология.

Понимал, что я не первый выбор и не второй. Но для меня это не проблема. Работая с правильным настроем и отношением к делу, можно чего-то добиться. К счастью, с «Ростовом» мне удалось это показать», – сказал Абена.