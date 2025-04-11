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Абена объяснил, почему остался в «Спартаке»

Сегодня, 09:30
2

Защитник «Спартака» Миенти Абена прокомментировал информацию о его возможном уходе из команды в зимнее трансферное окно.

«Писали, что зимой я мог покинуть «Спартак»? Конечно, такие разговоры могут появляться, особенно учитывая то, что мне не удалось произвести первое впечатление так, как нужно. Я это понимаю.

Тем не менее разговоры могут быть какие угодно, но я сразу сказал Станковичу, что намерен биться и доказывать. Ничего не поменялось – у меня именно такой менталитет и такая психология.

Понимал, что я не первый выбор и не второй. Но для меня это не проблема. Работая с правильным настроем и отношением к делу, можно чего-то добиться. К счастью, с «Ростовом» мне удалось это показать», – сказал Абена.

  • 30-летний Абена провел в этом сезоне 11 матчей за «Спартак».
  • Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
  • «Спартак» приобрел суринамца у «Ференцвароша» 16 августа прошлого года за 1,2 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
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Комментарии (2)
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alefreddy
1744353934
и правильно играй хорошо как с Ростовом и далее
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timkashtanka
1744356243
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