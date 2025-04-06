Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Хочется поздравить ребят, потому что они действительно провели хорошую игру – у нас был совсем не простой выезд. Сегодня я видел команду с большим желанием. Иногда не получается показать максимум и привезти очки, но у команды очевиден рост.

Из конкретных футболистов хотелось бы отметить Миенти Абену, потому что в него я верил. Я знаю, если бы мы проиграли сегодня, то в буквальном смысле убили бы его. Сегодня он показал себя как мужчина, футболист и великолепный игрок, не имея игровой практики. Это не очень просто. На мой взгляд, это лучший игрок матча», – сказал Станкович.