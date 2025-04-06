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  • Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»

Станкович определил лучшего игрока матча «Ростов» – «Спартак»

Сегодня, 20:10
5

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Хочется поздравить ребят, потому что они действительно провели хорошую игру – у нас был совсем не простой выезд. Сегодня я видел команду с большим желанием. Иногда не получается показать максимум и привезти очки, но у команды очевиден рост.

Из конкретных футболистов хотелось бы отметить Миенти Абену, потому что в него я верил. Я знаю, если бы мы проиграли сегодня, то в буквальном смысле убили бы его. Сегодня он показал себя как мужчина, футболист и великолепный игрок, не имея игровой практики. Это не очень просто. На мой взгляд, это лучший игрок матча», – сказал Станкович.

  • «Спартак» поднялся на 2-е место.
  • Отставание от 1-й строчки – 5 очков.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (11 апреля).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ростов Абена Миенти Станкович Деян
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Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1743960346
Да мне кажется он получше Бабича.
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subbotaspartak
1743960551
На то и резервы у нормальных команд.
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АК 68
1743961574
Хорошо играл, уверенно, без косяков.
Ответить
СильныйМозг
1743961835
Как и в матче локо Зенит, лучшим игроком можно назвать судью.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1743964299
Можно согласиться. Абена отработал на совесть
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