Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, что познакомился на зимних сборах с экс-вингером команды Квинси Промесом, который сейчас выступает за дубайский «Юнайтед».
«На зимних сборах я познакомился с Квинси Промесом. Мы пообщались, установили связь. Конечно, помогло наладить общение то, что мы оба с суринамскими корнями.
Промес – прекрасный футболист и человек. Квинси говорил мне, что хочет вернуться в «Спартак». Желаю ему только самого лучшего», – сказал Абена.
- Промес играл за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- 30-летний Абена провел в этом сезоне 11 матчей за «Спартак».
Источник: Sport24