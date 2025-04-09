Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, что познакомился на зимних сборах с экс-вингером команды Квинси Промесом, который сейчас выступает за дубайский «Юнайтед».

«На зимних сборах я познакомился с Квинси Промесом. Мы пообщались, установили связь. Конечно, помогло наладить общение то, что мы оба с суринамскими корнями.

Промес – прекрасный футболист и человек. Квинси говорил мне, что хочет вернуться в «Спартак». Желаю ему только самого лучшего», – сказал Абена.