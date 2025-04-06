Станкович прокомментировал выход Абены в старте на «Ростов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о появлении Миенти Абены в старте на матч 23-го тура РПЛ против «Ростова».
– Вместо Бабича выходит Абена. С чем связан такой выбор и какое состояние у Дуарте?
– У Бабича дисквалификация. Дуарте в прошлом матче отдал себя полностью, у него есть определeнные проблемы с коленом, и мы надеемся, что он как можно скорее вернется в строй.
В Абене я на 100 процентов уверен, и он отдаст себя полностью.
- Матч начнется в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
Источник: «Матч ТВ»