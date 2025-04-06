Станкович прокомментировал выход Абены в старте на «Ростов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о появлении Миенти Абены в старте на матч 23-го тура РПЛ против «Ростова».

– Вместо Бабича выходит Абена. С чем связан такой выбор и какое состояние у Дуарте?

– У Бабича дисквалификация. Дуарте в прошлом матче отдал себя полностью, у него есть определeнные проблемы с коленом, и мы надеемся, что он как можно скорее вернется в строй.

В Абене я на 100 процентов уверен, и он отдаст себя полностью.