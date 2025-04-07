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  • Агент Абены отреагировал на игру Миенти против «Ростова»: «Он – гладиатор»

Агент Абены отреагировал на игру Миенти против «Ростова»: «Он – гладиатор»

Сегодня, 15:15
4

Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Миенти Абены, отреагировал на игру футболиста против «Ростова» (3:0).

«Я уже говорил, что Абена будет сражаться, а также вернется сильнее. Он – гладиатор. Борец.

Ему просто требовалось время, как и любому защитнику в топ-футболе. Надеюсь, так будет продолжаться дальше. Команда выглядит здорово», – сказал Грунвельд.

  • Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признал Абену лучшим игроком матча.
  • Миенти в «Спартаке» с прошлого года
  • Следующий соперник – «Динамо Мх» (11 апреля).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
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Комментарии (4)
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oyabun
1744028316
Миенти смотрелся очень уверенно. Ему бы еще в скорости немного прибавить. Но с его комплекцией, это навряд ли.
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FWSPM
1744029577
Специально посмотрел матч в записи в том числе и для того что бы оценить абену. Ничего нового не увидел медленный часто не успевает к мячу, плохо видит поле и что еще хуже очень плохо пользуетсмя своими габаритами. Сыграл более менее но тут надо иметь ввиду что ростов особо остроты не создавал. Вобщем как запасной сойдет но при случае надо брать кого то другого - не выглядит он надежным.
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