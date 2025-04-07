Агент Абены отреагировал на игру Миенти против «Ростова»: «Он – гладиатор»

Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Миенти Абены, отреагировал на игру футболиста против «Ростова» (3:0).

«Я уже говорил, что Абена будет сражаться, а также вернется сильнее. Он – гладиатор. Борец.

Ему просто требовалось время, как и любому защитнику в топ-футболе. Надеюсь, так будет продолжаться дальше. Команда выглядит здорово», – сказал Грунвельд.