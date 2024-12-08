Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Минейро - статистика

Завершил карьеру
24 февраля 1996 (30), Белу-Оризонти
#30 | Полузащитник
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
33
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
75' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
0 : 0
09.11.2024
Куяба
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
0 : 0
02.11.2024
Куяба
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
0 : 1
29.10.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
19.10.2024
Куяба
46' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
2 : 0
06.10.2024
Сан-Паулу
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
1 : 0
29.09.2024
Куяба
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Куяба
0 : 0
23.09.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 0
17.09.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
5 : 0
25.08.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
17.08.2024
Куяба
1' - 90'
30'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
0 : 1
22.07.2024
Флуминенсе
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
1 : 1
07.07.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
1 : 1
30.06.2024
Брагантино
1' - 90'
20'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
1 : 1
27.06.2024
Куяба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 0
23.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 79'
43'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Куяба
5 : 0
17.06.2024
Форталеза
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
2 : 1
14.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
1' - 90'
16'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
0 : 1
02.06.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 2
06.05.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
2
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+