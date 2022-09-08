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    Штефан Раду - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Штефан
    Фамилия Раду
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 октября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Лацио (Рим)
    27.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Штурм (Грац)
    06.10.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 0:0 Лацио (Рим)
    15.09.2022 1' -53' Мидтьюлланд (Хернинг) 5:1 Лацио (Рим)
    08.09.2022 76' -90' Лацио (Рим) 4:2 Фейеноорд (Роттердам)
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