Штефан Раду - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Раду
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Раду
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Лацио (Рим)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Штурм (Грац)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:0
|Лацио (Рим)
|15.09.2022
|1' -53'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|5:1
|Лацио (Рим)
|08.09.2022
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|4:2
|Фейеноорд (Роттердам)