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Штефан Раду
Статистика
Штефан Раду - статистика
Завершил карьеру
22 октября 1986 (39), Бухарест
#26 | Защитник
183 см | 79 кг
Румыния
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Суперкубок Италии 2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
0 : 2
03.06.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
3 : 2
28.05.2023
Кремонезе
90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0 : 1
21.05.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 2
12.05.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2 : 0
06.05.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
03.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
30.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
0 : 3
14.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
08.04.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Монца
0 : 2
02.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
1 : 0
19.03.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
0 : 0
11.03.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0 : 1
03.03.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 0
27.02.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
4 : 0
24.01.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
0 : 2
15.01.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
2 : 2
08.01.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
2 : 1
04.01.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3 : 0
13.11.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 0
10.11.2022
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
0 : 1
06.11.2022
Лацио
Был в запасе
88'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 3
30.10.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 2
23.10.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 0
16.10.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 4
10.10.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
4 : 0
02.10.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кремонезе
0 : 4
18.09.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
11.09.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
03.09.2022
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 1
31.08.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 1
26.08.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
20.08.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
14.08.2022
Болонья
Был в запасе
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