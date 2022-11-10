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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Монца
Лацио - Монца: обзор матча 10 ноября 2022
Лацио
10.11.2022, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Монца
69'
Л. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Монца
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Педро
86'
79'
Замена
А. Карбони
️️️️
А. Иццо
Желтая карточка
А. Марушич
75'
73'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
73'
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Колпани
ГОЛ! 1:0!
Л. Ромеро
Пас отдал
Педро
69'
Желтая карточка
Н. Казале
63'
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Весино
61'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Антонио
60'
58'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Х. Мачин
58'
Замена
Марлон
️️️️
Д. Донати
Замена
Л. Ромеро
️️️️
М. Кансельери
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Донати
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-3
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
15
Весино
7
Андерсон
22
Кансельери
9
Педро
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
2
Донати
5
Калдирола
4
Иццо
30
Аугусто
28
Колпани
16
Мачин
10
Раноккья
26
Чиурриа
32
Пессина
37
Петанья
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
8
Антонио
32
Катальди
32
Катальди
8
Антонио
15
Весино
19
Башич
19
Башич
15
Весино
22
Кансельери
15
Ромеро
15
Ромеро
22
Кансельери
9
Педро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Педро
4
Иццо
44
Карбони
44
Карбони
4
Иццо
2
Донати
4
Марлон
4
Марлон
2
Донати
16
Мачин
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Мачин
28
Колпани
10
Капрари
10
Капрари
28
Колпани
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
Остались в запасе
Лацио
Монца
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Монца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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