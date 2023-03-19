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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 19 марта 2023
Лацио
19.03.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Рома
65'
М. Дзакканьи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Рома
90'
+7
Желтая карточка
Б. Кристанте
Красная карточка
А. Марушич
90'
+7
Желтая карточка
Т. Башич
90'
+1
Желтая карточка
М. Кансельери
89'
Замена
Т. Башич
️️️️
Педро
88'
84'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
81'
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Льоренте
71'
Желтая карточка
Б. Кристанте
71'
Желтая карточка
Д. Манчини
66'
Замена
Н. Матич
️️️️
А. Белотти
66'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 1:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Ф. Андерсон
65'
Желтая карточка
А. Романьоли
59'
46'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
П. Дибала
32'
Вторая желтая
Р. Ибаньес
Желтая карточка
Л. Альберто
25'
8'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
77
Адам Марушич
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
59
Никола Залевски
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
4
Хюсай
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
59
Залевски
37
Спинаццола
23
Вейналдум
4
Кристанте
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
9
Педро
19
Башич
19
Башич
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
21
Дибала
3
Льоренте
3
Льоренте
21
Дибала
11
Белотти
18
Матич
18
Матич
11
Белотти
Льоренте
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
Льоренте
7
Пеллегрини
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
23
Вейналдум
18
Абрахам
18
Абрахам
23
Вейналдум
Остались в запасе
Лацио
Рома
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лацио - Рома
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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